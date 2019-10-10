ЕC за последние пять лет больше всех инвестировал в Украину - Могерини

По словам Могерини, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС способствовало росту объемов торговли почти на 50%.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини подчеркивает, что Евросоюз за последние пять лет, по сравнению с другими партнерами, больше всех инвестировал в Украину.

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Об этом Могерини заявила во время дебатов в Европарламенте о ситуации в Украине.

Она заметила, что, когда заняла свой пост в 2014 году, вопрос Украины был почти единственным в повестке дня внешней политики Евросоюза.

"И в определенной степени я обеспокоена, что этот вопрос ускользает, словно проблемы исчезают. И я благодарна Европейскому парламенту за включение этого вопроса в свою повестку дня. Этот вопрос в следующий понедельник также будет стоять в повестке дня Совета ЕС по иностранным делам именно потому, что я хочу позаботиться, чтобы внимание к ситуации в Украине не снижалось в этот момент", - заявила Могерини.

Она выразила уверенность, что со времени первых дебатов в ЕП по Украине, которые состоялись пять лет назад, Украина прошла очень долгий путь, что, в первую очередь, стало возможным благодаря настроенности украинских граждан, их работе ради страны.

При этом Могерини подчеркнула, что в течение этих лет ЕС всегда был на стороне украинцев.

"После 2014 года мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского Союза - на сумму более 15 миллиардов евро. Мы инвестировали больше в Украину, чем любая другая страна в мире. И ни один иной партнер не инвестировал в Украину так много, как мы это сделали", - подчеркнула вице-президент Еврокомиссии.

При этом она отметила, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС уже способствовало росту объемов торговли почти на 50%.

По убеждению Могерини, поддержка Украины со стороны ЕС и сотрудничество уже имеют "очень ощутимое влияние на жизнь людей".

"Мы поддержали создание тысяч новых рабочих мест и помогли провести децентрализацию, что способствовало получению гражданами качественных услуг", - сказала она.

Кроме того, высокий представитель отметила, что 14 октября на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС она вместе с украинским министром Вадимом Пристайко должны заявить, что Евросоюз и Украина никогда не были так близки.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что европейские страны выделяют Украине мало средств по сравнению с Соединенными Штатами.