Минфин провел первый ОВГЗ-аукцион через платформу Bloomberg - одолжил 77 миллионов гривень

Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 77 млн грн через через платформу Bloomberg.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 105, 364 и 728 дней с доходностью 15,75%, 15,09% и 15,39% годовых, соответственно.

Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-августе 2019 года привлекло в государственный бюджет 174,124 млрд грн, 3,220 млрд долл. и 189 млн евро. Данные за сентябрь пока не обнародованы.