НБУ отсрочил полный переход на международный стандарт IBAN до января

С 13 января 2020 года переводы будут осуществляться только с применением счетов по стандарту IBAN.

Национальный банк Украины разрешил банкам принимать к исполнению документы на перевод средств с реквизитами по прежним стандартам – "код банка" и "счет" - до 12 января 2020 года.

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Как сообщается на сайте НБУ, решение принято по обращению Государственной казначейской службы Украины для обеспечения выполнения бюджетных программ в полном объеме, но с 13 января 2020 года переводы будут осуществляться только с применением счетов по стандарту IBAN.

В НБУ напомнили, что с 5 августа банки в Украине открывают клиентам новые счета только по стандарту IBAN, а действующие счета постепенно меняют в соответствии с новыми требованиями.

По оценкам регулятора, на 1 октября количество начальных платежей по стандарту IBAN в системе электронных платежей НБУ составляет 61% от общего количества платежей.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обязал украинские банки с 5 августа открывать новые счета клиентам с применением международного номера банковского счета IBAN.

Изначально Нацбанк планировал внедрить обязательное применение IBAN для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств с 1 ноября 2019 года.