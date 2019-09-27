В Киеве выросли долги по зарплате: какие предприятия не платят сотрудникам деньги

В столице задолженность по выплате зарплаты на госпредприятиях составила на 1 сентября 129 млн грн, негосударственных - 48 млн грн.

По состоянию на 1 сентября долг по выплате заработной платы в Киеве составлял 177,6 млн грн, что на 8,6 млн грн больше по сравнению с предыдущим месяцем, и на 32,6 млн грн больше по сравнению с началом 2019 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Марину Хонду.

Так, на 1 сентября долг существовал на 69 предприятиях города, из которых 39 предприятий государственного сектора и 30 - негосударственного. Предприятия имеют задолженность в размере 129,1 млн грн и 48,5 млн грн соответственно.

Среди государственных предприятий крупнейшими должниками остаются те, которые входят в состав ГК «Укроборонпром» (ГП НИИ «Квант», ПАО «Завод «Маяк», ГП КНИИ гидроприборов, ДП КГЗ «Буревестник», ГП КБ «Артиллерийское вооружение» и другие). Суммарная задолженность составляет 90,9 млн грн.

Как сообщили в КГГА, основной причиной наличия долга на государственных предприятиях является нехватка оборотных средств из-за отсутствия госзаказов, несвоевременные расчеты за работы, потеря рынка сбыта.

Что касается предприятий негосударственного сектора, то среди них самым крупным должником остается ПАО «Коммерческий банк «Союз», который имеет задолженность в размере 9,8 млн грн. Кроме этого, в списке крупнейших должников негосударственного сектора числятся ООО «ГРУПП ДФ Интернешнл Юкрейн» - 7,4 млн грн, ПАО «Трест «Киевгорстрой-3»- 5,3 млн грн, ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина» - 4,7 млн грн, ООО «ФОСАГРО-Украина» - 4,2 млн грн, ПАО «ТММ-Энергострой» - 3,6 млн грн, ПАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект» - 2,8 млн грн, ООО «Кэррот» строительные материалы» - почти 2,5 млн грн, ООО «УкрГазНИИПпроект» - 1,2 млн грн и другие.

По данным КГГА, основной причиной задолженности на негосударственных предприятиях является нехватка оборотных средств из-за уменьшения объема заказов, несвоевременных расчетов за работу, неэффективного управления имуществом и ликвидации учреждений финансовой сферы.

«Наряду с этим, по состоянию на 1 сентября, в Киеве отсутствует просроченная задолженность по выплате заработной платы в бюджетных учреждениях, которые финансируются из бюджета Киева, и коммунальных предприятиях города», - заявляют в КГГА.