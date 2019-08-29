Зарплатные долги в Украине сократились до 2,7 миллиарда гривень

Задолженность работникам экономически активных предприятий составляет 1,6 миллиарда гривень.

Задолженность по заработной плате в Украине в июле снизилась на 4,1% и составила 2,74 миллиарда гривень по состоянию на 1 августа.

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Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики.

"На 1 августа 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2739,8 миллиона гривень, или 95,9% по сравнению с 1 июля 2019 года. Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 августа составила 1592,5 миллиона гривень (94% по сравнению с 1 июля 2019 года)", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 гривень с 3723 гривень.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2019 года выросла по сравнению с июнем прошлого года на 18% - до 10 783 гривень.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.