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Зарплатные долги в Украине сократились до 2,7 миллиарда гривень

09:37, 29 августа 2019
Финансы
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Украина в июле сократила зарплатные долги / фото УНИАН

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Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики.

"На 1 августа 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2739,8 миллиона гривень, или 95,9% по сравнению с 1 июля 2019 года. Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 августа составила 1592,5 миллиона гривень (94% по сравнению с 1 июля 2019 года)", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 гривень с 3723 гривень.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2019 года выросла по сравнению с июнем прошлого года на 18% - до 10 783 гривень.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.

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Теги: #долги по зарплате#зарплата в Украине#зарплатные долги