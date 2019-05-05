Во Львове разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом свыше полумиллиарда гривень (фото)

Вещественные доказательства обнаружили во время обысков в ГФС во Львовской области.

На Львовщине прекратили работу конвертационного центра с месячным оборотом более 500 млн грн.

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Как сообщили в пресс-службе ГБР, следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины и Управлением внутренней безопасности СБУ, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, который действовал в течение 2018-2019 годов.

В ходе досудебного расследования, проводимого по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству), разоблачили противоправную схему вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита. Как следствие, такие действия нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах.

«По предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 млн. грн.», - отмечают в ведомстве.

В настоящее время проведен ряд санкционированных обысков по месту работы отдельных должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличности. Во время обысков соответствующие вещественные доказательства изъяты.

Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, проводят комплекс следственных действий, чтобы установить должностных лиц Главного управления ГФС в Львовской области, причастных к указанной противоправной схеме, а также других лиц, причастных к работе конвертационного центра. В настоящее время деятельность указанного конвертационного центра прекращена.