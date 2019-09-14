На Закарпатье погорел на взятке чиновник Фискальной службы

Госслужащий вымогал деньги от иностранца за получение им статуса физического лица - предпринимателя без необходимых для этого документов и за оформление идентификационного кода.

Старшего ревизора-инспектора управления налогов и сборов с физических лиц ГУ Государственной фискальной службы в Закарпатской области разоблачила на взятке Служба безопасности Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что госслужащий вымогал 700 евро от иностранца за получение им статуса физического лица - предпринимателя без необходимых для этого документов и за оформление идентификационного кода.

Правоохранители задержали ревизора-инспектора, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в загородном ресторане во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Досудебное следствие устанавливает другие возможные факты получения чиновником взяток.