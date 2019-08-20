Нефедов сообщил, когда начнется перевод сотрудников ГФС в новою таможенную службу

По словам главы таможенной службы, Министерство финансов должно утвердить предельную численность ГТС для полноценного старта работы службы.

Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов заявил о начале со следующей недели процесса перевода сотрудников из Государственной фискальной службы в новосозданную таможенную, чтобы через месяц полностью сформировать состав центрального аппарата ведомства.

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«Надеюсь, что на следующей неделе мы начнем процесс перевода первых людей в центральный аппарат. Если все пойдет по плану, то уже на следующем заседании Кабмин согласует создание территориальных органов… Ожидаю, что за месяц центральный аппарат будет полностью сформирован», - сказал Нефедов в ходе встречи с бизнесом, организованной Торгово-промышленной палатой Украины.

Он также добавил, что Министерство финансов должно утвердить предельную численность ГТС для полноценного старта работы службы.