В работе "ПриватБанка" произошел сбой
13 сентября украинцы сообщают о массовых сбоях в работе "ПриватБанка". К банкоматам выстроились большие очереди, а в магазинах кое-где невозможно рассчитаться картой.
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Сейчас на горячей линии финучреждения сообщают, что могут возникать трудности с платежами в "Приват24", оплатой в Интернете, зачислением средств на карточку, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах, передает ТСН.
В "Приватбанке" не называют причину проблемы, впрочем, обещают, что все исправят уже скоро - в 19:30-20:00. Пока что рекомендуется не пытаться проводить неудачные операции повторно и ждать устранения неисправностей.
В Сильпо висит Приват. Большие очереди.— KyiMysh (@KiyMish) September 13, 2019
@privatbankua Что с вашими POS-термианалми? Не прошли оплаты в разных местах с двух разных карт (не Приват)— Нижний интернет (@Sitael88) September 13, 2019
Приват24 сломался— Андрей Козаченко 👨💻 (@kozachenko) September 13, 2019
Сейчас стоит приватбанк, а мы в мегамаркете с продуктами стоим на кассе— Hello Kitty (@yourpenispolice) September 13, 2019
Это хуже чем апокалипсис @privatbankua
Ранее крупнейший банк Украины "ПриватБанк" выпустил финальную версию нового онлайн-банкинга Privat24.