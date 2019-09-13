В работе "ПриватБанка" произошел сбой

В финучреждении обещают, что все скоро починят.

13 сентября украинцы сообщают о массовых сбоях в работе "ПриватБанка". К банкоматам выстроились большие очереди, а в магазинах кое-где невозможно рассчитаться картой.

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Сейчас на горячей линии финучреждения сообщают, что могут возникать трудности с платежами в "Приват24", оплатой в Интернете, зачислением средств на карточку, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах, передает ТСН.

В "Приватбанке" не называют причину проблемы, впрочем, обещают, что все исправят уже скоро - в 19:30-20:00. Пока что рекомендуется не пытаться проводить неудачные операции повторно и ждать устранения неисправностей.

Ранее крупнейший банк Украины "ПриватБанк" выпустил финальную версию нового онлайн-банкинга Privat24.