Курс валют: доллар на трехлетнем минимуме
Национальный банк на пятницу, 13 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,83 грн/долл.
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Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса обновило трехлетний исторический максимум, установленный на 11 сентября текущего года на уровне 24,88 грн/долл.
Официальный курс к евро установлен на уровне 27,22 грн/евро.
Как сообщал УНИАН, по информации дилеров коммерческих банков, вчера, 12 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 24,76/24,78 грн/долл., что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни к евро находились на уровне 27,32/27,34 грн/евро, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.