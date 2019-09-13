Курс валют: доллар на трехлетнем минимуме

Официальный курс на 13 сентября установлен на уровне 24,83 грн/долл. - он обновил трехлетний максимум, установленный на 11 сентября.

Национальный банк на пятницу, 13 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,83 грн/долл.

Читайте такжеКурс доллара в будущем будет зависеть от "газовых" переговоров Украины и России - эксперт

Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса обновило трехлетний исторический максимум, установленный на 11 сентября текущего года на уровне 24,88 грн/долл.

Официальный курс к евро установлен на уровне 27,22 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, по информации дилеров коммерческих банков, вчера, 12 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 24,76/24,78 грн/долл., что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 27,32/27,34 грн/евро, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.