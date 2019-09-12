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Доллар упал на новый трехлетний минимум: свежие курсы НБУ

17:01, 12 сентября 2019
Финансы
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Гривня обновила трехлетний максимум второй раз за неделю / фото УНИАН

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Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса обновило трехлетний исторический максимум, установленный на 11 сентября текущего года на уровне 24,88 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов, во второй половине осени гривня снизится к доллару до уровня 25,5-26,5 грн/долл. с возможным ситуативным ослаблением до 27,5 грн/долл.

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