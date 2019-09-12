Доллар упал на новый трехлетний минимум: свежие курсы НБУ
17:01, 12 сентября 2019Финансы
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Официальный курс на завтра, 13 сентября, установлен на уровне 24,83 грн/долл. - он обновил трехлетний максимум, установленный на 11 сентября.
Гривня обновила трехлетний максимум второй раз за неделю / фото УНИАН
Национальный банк на пятницу, 13 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,83 грн/долл.
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Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса обновило трехлетний исторический максимум, установленный на 11 сентября текущего года на уровне 24,88 грн/долл.
Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов, во второй половине осени гривня снизится к доллару до уровня 25,5-26,5 грн/долл. с возможным ситуативным ослаблением до 27,5 грн/долл.
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