Побороть дефицит: новый Кабмин подготовил изменения в госбюджет-2019

Дефицит общего фонда госбюджета за восемь месяцев составил 2,9 млрд грн.

Министерство финансов и правительство на основании анализа выполнения государственных доходов и расходов в ближайшее время предложат на рассмотрение Верховной Рады изменения в государственный бюджет на 2019 год.

Как сообщается на сайте Минфина, эти изменения урегулируют финансирование расходов до конца 2019 года.

По информации министерства, в целом дефицит общего фонда госбюджета за восемь месяцев составил 2,9 млрд грн.