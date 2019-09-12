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Побороть дефицит: новый Кабмин подготовил изменения в госбюджет-2019

13:36, 12 сентября 2019
Финансы
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Правительство в ближайшее время предложит Раде изменения в госбюджет-2019 / фото УНИАН

Министерство финансов и правительство на основании анализа выполнения государственных доходов и расходов в ближайшее время предложат на рассмотрение Верховной Рады изменения в государственный бюджет на 2019 год.

Как сообщается на сайте Минфина, эти изменения урегулируют финансирование расходов до конца 2019 года.

По информации министерства, в целом дефицит общего фонда госбюджета за восемь месяцев составил 2,9 млрд грн.

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Теги: #Кабмин#дефицит бюджета