Побороть дефицит: новый Кабмин подготовил изменения в госбюджет-2019
13:36, 12 сентября 2019Финансы
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Дефицит общего фонда госбюджета за восемь месяцев составил 2,9 млрд грн.
Правительство в ближайшее время предложит Раде изменения в госбюджет-2019 / фото УНИАН
Министерство финансов и правительство на основании анализа выполнения государственных доходов и расходов в ближайшее время предложат на рассмотрение Верховной Рады изменения в государственный бюджет на 2019 год.
Как сообщается на сайте Минфина, эти изменения урегулируют финансирование расходов до конца 2019 года.
По информации министерства, в целом дефицит общего фонда госбюджета за восемь месяцев составил 2,9 млрд грн.
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