Общий фонд госбюджета недополучил 46 миллиардов гривень

По мнению Счетной палаты, это усиливает риски увеличения государственных внутренних заимствований и государственного долга.

План поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины за январь-август 2019 года не выполнен на 46,2 млрд грн, или на 4,8%.

Читайте такжеГосдолг Украины вырос до $82,4 миллиарда

Как сообщается на сайте Счетной палаты Украины, в том числе план доходов не выполнен на 30,8 млрд грн, государственных заимствований - на 17,7 млрд грн, приватизации госимущества - на 6 млрд грн.

По мнению Счетной палаты, это усиливает риски увеличения государственных внутренних заимствований и государственного долга.

Отмечается, что план расходов госбюджета за указанный период не выполнен на 56,4 млрд грн, или 8,6%, в том числе расходов на обслуживание госдолга - на 13,9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины за август получил 87,594 млрд грн доходов, что на 9% ниже планового показателя и на 7% ниже прошлогоднего показателя.

С начала года, за январь-август, госбюджет получил 671,731 млрд грн доходов, что на 4,5% ниже плана, но на 10,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.