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Общий фонд госбюджета недополучил 46 миллиардов гривень

10:37, 06 сентября 2019
Финансы
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В том числе план доходов не выполнен на 30,8 млрд грн. / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте Счетной палаты Украины, в том числе план доходов не выполнен на 30,8 млрд грн, государственных заимствований - на 17,7 млрд грн, приватизации госимущества - на 6 млрд грн.

По мнению Счетной палаты, это усиливает риски увеличения государственных внутренних заимствований и государственного долга. 

Отмечается, что план расходов госбюджета за указанный период не выполнен на 56,4 млрд грн, или 8,6%, в том числе расходов на обслуживание госдолга - на 13,9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины за август получил 87,594 млрд грн доходов, что на 9% ниже планового показателя и на 7% ниже прошлогоднего показателя.

С начала года, за январь-август, госбюджет получил 671,731 млрд грн доходов, что на 4,5% ниже плана, но на 10,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Теги: #госбюджет#Счетная палата