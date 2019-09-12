"ПриватБанк" после обысков работает в обычном режиме

Банк готов защищать положительные преобразования, проведенные в финучреждении с 2016 года.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" после проведенных обысков с участием спецназа полиции работает в обычном режиме и готов защищать положительные преобразования, проведенные в финучреждении с 2016 года, заявил глава правления банка Петр Крумханзл.

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"Я не могу начать день сегодняшний, не упомянув о событиях прошедшего дня. Уверен, что многих из вас интересует вопрос: "Что это было? Почему в три офиса банка приезжает с обыском полицейский отряд вооруженных спецназовцев? Кому это выгодно?" Прежде всего, хочу успокоить клиентов и сотрудников. Банк работает как обычно", - говорится в заявлении, переданном УНИАН.

Крумханзл подчеркнул, что банк остается самым прибыльным финучреждением страны и обеспечивает 60% прибыли всей банковской системы, перечисляя 90% прибыли, или более 11 млрд грн, государству в качестве дивидендов.

"Мы не хотим спекулировать и идти по пути теорий заговора, но нас беспокоит позиция некоторых правоохранительных органов по банку. Банк беспрекословно выполняет все нормы закона и всегда сотрудничает с правоохранительными органами. Но надо признать, что все чаще действия правоохранителей выглядят как попытки давления и дискредитации банка", - добавил он.

Банкир подчеркнул, что "ПриватБанк" готов бороться за справедливость, аргументировать и отстаивать свои позиции в судах, защищать деловую репутацию своих сотрудников от клеветы, а доброе имя банка - от сплетен и искажений.

"Мы готовы защищать те положительные реформы, которые уже состоялись в "ПриватБанке" с 2016 года. И прозрачность - главное из этих достижений от международных стандартов отчетности до требований финансового мониторинга, от независимого наблюдательного совета до прозрачных закупок", - отметил он.

Также Крумханзл поблагодарил общественность и средства массовой информации за поддержку и выразил уверенность, что позитивных новостей о работе банка будет гораздо больше, чем негативных.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 сентября, "ПриватБанк" сообщил о прибытии в его головной офис в Днепре группы лиц при поддержке спецназа полиции для проведения обыска по определению Жовтневого районного суда города Днепра относительно якобы превышения должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями.

"ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

Кабинет министров принял решение национализировать "ПриватБанк" в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны.

В апреле текущего года суды приняли ряд решений, включая решение об отмене национализации банка. Впоследствии "ПриватБанк", Кабинет министров и Национальный банк обжаловали эти решения в апелляционном порядке.