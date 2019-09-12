НБУ отозвал лицензию у компании – участника платежной системы TYME

Компания была участником системы до 15 июня 2018 года, или до отзыва Нацбанком регистрации этой системы.

Национальный банк Украины отозвал лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов у финансовой компании "Полукс".

Читайте такжеСБУ рассказала о сотрудничестве платежной системы TYME с подсанкционной российской компанией

Как сообщается на сайте НБУ, компания была участником международной платежной системы TYME до 15 июня 2018 года, или до отзыва Нацбанком регистрации этой системы.

Отмечается, что после отмены регистрации системы TYME компания не предоставляла услуги по переводу средств в национальной валюте и не стала участником ни одной платежной системы в Украине.

При этом структура собственности компании не соответствует критериям прозрачности.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июне 2018 года сообщил об отмене регистрации международной платежной системы TYME, мотивируя это сотрудничеством с запрещенной в Украине российской платежной системой.

В ответ компания в ноябре прошлого года подала иск в суд с требованием признать решение НБУ об отмене ее регистрации незаконным.