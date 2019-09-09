Украина будет обмениваться налоговой информацией с США

Обмен информацией пока будет осуществляться в одностороннем порядке - от Украины к США, но в дальнейшем возможно внесение изменений в соглашение.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Украины и США относительно выполнения американского законодательства о налоговых требованиях к иностранным счетам (FATCA), в соответствии с которым наша страна будет обмениваться налоговой информацией с США.

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Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, обмен информацией пока будет осуществляться в одностороннем порядке - от Украины к США, но в дальнейшем украинская сторона сможет провести консультации о внесении изменений в соглашение для введения двустороннего обмена.

В Минфине напомнили, что межправительственное соглашение относительно требований FATCA подписано в Киеве 7 февраля 2017 года, после чего были разработаны изменения в украинское законодательство. В частности, изменения в Закон "О банках и банковской деятельности" в части порядка раскрытия банковской тайны и в Закон "О депозитарной системе Украины" в части доступа к информации, содержащейся в системе депозитарного учета.

Справка УНИАН. Закон США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA) вступил в силу 1 июля 2014 года. Его главная цель - помешать уклонению от уплаты налогов американских граждан, которые работают на территории других государств. Закон обязывает иностранные банки и другие финучреждения предоставлять информацию о клиентах, физических и юридических лицах, в налоговую службу США - IRS.