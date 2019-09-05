В МВФ рассказали, сколько средств спрятано в офшорах

Общая сумма скрытых в офшорах активов составляет около 7 триллионов долларов.

По данным Международного валютного фонда, на банковских счетах в офшорных зонах находится сумма, эквивалентная 8% валового внутреннего продукта мира.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон, передает «Голос Америки».

Общая сумма скрытых в офшорах активов составляет около $7 трлн. Большая часть этой суммы — средства, полученные в результате коррупции или незаконных действий.

По расчетам Липтона, если уменьшить объемы коррупции в мире на треть, то правительства стран мира получат дополнительный триллион долларов, который можно будет потратить на образование, медицину и социальную сферу.

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В МВФ отметили, что эффективным методом борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма является неуклонное внедрение соответствующей экономической политики и соблюдения верховенства права и призвали страны к постоянной и кропотливой работе по улучшению управления экономикой.

Ранее в Национальном банке Украины подсчитали, что в 2018 году в Украину вернулось около $500 млн из офшорных юрисдикций — это более 20% общего объема прямых иностранных инвестиций в Украину.

Напомним, что 23 июля 2018 Украина подписала многостороннюю конвенцию по уклонению от вывода средств в офшоры.