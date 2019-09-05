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На ремонт и оборудование Антикоррупционного суда потратили 12 миллионов гривень

13:10, 05 сентября 2019
Финансы
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В целом в трех помещениях суда оборудованы 18 судебных залов / zik.ua

Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко, передает Левый берег.

Читайте такжеВысший антикоррупционный суд должен вернуть гражданам ощущение справедливости - Зеленский«Стоимость ремонта получилась... по помещениям – 5 миллионов гривень», – сообщил он.

При этом Крикливенко добавил, что еще на 4 миллиона гривень для суда закупили компьютерную технику, а на оборудование залов видеосвязью потратили 3 миллионов гривень. В целом в трех помещениях суда оборудованы 18 судебных залов.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Украине начал работу Высший антикоррупционный суд.

Закон о суде Верховная Рада приняла 7 июня 2018 года. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 апреля этого года судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

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Теги: #Антикоррупционный суд в Украине