В Украине начал работу Антикоррупционный суд (видео)
Высший антикоррупционный суд Украины начал свою работу.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.
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Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.
11 апреля этого года судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.
7 мая судьи ВАСУ избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, ее заместителем - судью Евгения Крука.
Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на делах топ-коррупции. Это предусмотрено президентским законопроектом №1025 «О внесении изменения в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде» (о начале работы суда)», зарегистрированном в парламенте 29 августа, который был определен главой государства как неотложный. Согласно пояснительной записке к документу, начало работы Высшего антикоррупционного суда должно завершить становление системы антикоррупционных органов в Украине.