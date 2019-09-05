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В Украине начал работу Антикоррупционный суд (видео)

09:52, 05 сентября 2019
Общество
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Суд начал работу 5 сентября / УНИАН

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

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Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 апреля этого года судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

7 мая судьи ВАСУ избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, ее заместителем - судью Евгения Крука.

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на делах топ-коррупции. Это предусмотрено президентским законопроектом №1025 «О внесении изменения в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде» (о начале работы суда)», зарегистрированном в парламенте 29 августа, который был определен главой государства как неотложный. Согласно пояснительной записке к документу, начало работы Высшего антикоррупционного суда должно завершить становление системы антикоррупционных органов в Украине.

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Теги: #суд#Антикоррупционный суд в Украине