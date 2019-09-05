В Украине начал работу Антикоррупционный суд (видео)

Со дня начала работы суда коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в Антикоррупционный суд.

Высший антикоррупционный суд Украины начал свою работу. Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Читайте такжеЛиквидация Киевской патриархии: суд запретил распоряжаться имуществом УПЦ КП Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. 11 апреля этого года судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. 7 мая судьи ВАСУ избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, ее заместителем - судью Евгения Крука. Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на делах топ-коррупции. Это предусмотрено президентским законопроектом №1025 «О внесении изменения в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде» (о начале работы суда)», зарегистрированном в парламенте 29 августа, который был определен главой государства как неотложный. Согласно пояснительной записке к документу, начало работы Высшего антикоррупционного суда должно завершить становление системы антикоррупционных органов в Украине.

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