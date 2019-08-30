Гривня укрепилась к доллару на новостях о новом Кабмине

Текущие котировки на 8 копеек выше уровня открытия торгов и на 7 копеек - уровня закрытия вчерашних торгов.

В пятницу, 30 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 25,12/25,14 гривни/доллар.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 8 копеек выше уровня открытия сегодняшних торгов, и на 7 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро к середине торгов установились на уровне 27,73/27,75 гривни/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Национальный банк на сегодня, 30 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,23 гривни/доллар, к евро – на уровне 27,94 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада назначила членов Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.