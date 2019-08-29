Почем валюта: гривня немного укрепилась к доллару

Котировки гривни к евро выросли на 5 копеек.

В четверг, 29 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,19/25,21 грн/долл., что на одну копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 27,87/27,89 грн/евро, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на пятницу, 30 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,23 грн/долл., к евро – на уровне 27,94 грн/евро.