Систему налогообложения в Украине необходимо срочно реформировать – Гмырин

Эксперт также отметил несколько важных аспектов, которые указывают на несовершенство созданной налоговой системы в Украине.

Эксперт по налоговому законодательству Андрей Гмырин отметил, что система налогообложения Украины должна быть реформирована и базироваться на механизмах преодоления большого количества социальных и личных противоречий.

Об этом он заявил в своем блоге на сайте Корреспондент.net.

"В отличие от стран Европейского Сообщества, налоговая система Украины не является инструментом повышения конкурентоспособности государства. Она не способствует росту экономической активности субъектов хозяйствования", – подчеркнул кандидат юридических наук.

Гмырин также добавил несколько важных аспектов, которые указывают на несовершенство созданной налоговой системы в Украине.

"Некомпетентность тех, кто занимал и до сих пор занимает политические должности и налог на выведен капитал являются важными причинами. Именно они обращают внимание на то, как создана налоговая система в нашей стране и не позволяет мобилизовать средства, находящиеся в распоряжении государства", – отметил эксперт.