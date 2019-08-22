Почем сегодня валюта: доллар и евро подорожали

Национальный банк на четверг, 21 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,20 грн/долл., к евро – на уровне 27,99 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2520.4427 (21 августа – 2513.1300)

100 EUR – 2798.6996 (21 августа – 2783.5428)

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,12/25,15 грн/долл., что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 27,88/27,91 грн/евро, или на уровне закрытия предыдущих торгов.