Работающие банки Украины нарастили прибыль почти в 4 раза

В январе-июле финучреждения получили 36,7 млрд грн прибыли.

Работающие банки Украины в январе-июле получили 36,727 млрд грн прибыли, что в 3,8 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Читайте такжеНацбанк не ожидает традиционных для осени потрясений на валютном рынке

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, доходы банков за указанный период выросли на 29,8% - до 141,401 млрд грн, расходы - на 5,6%, до 104,674 млрд грн.

Основными факторами роста прибыли банковской системы в НБУ назвали рост чистых процентных и комиссионных доходов банков, позитивный результат от переоценки и операций купли-продажи, а также низкий объем отчислений в резервы.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк ожидает роста прибыли банковской системы по итогам текущего года после исторического максимума в 2018 году, когда работающие банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли.

Этому предшествовали 4 убыточных года для банковской системы. Так, 2017 год система завершила с убытком 26,5 млрд грн, 2016 год - 159,4 млрд грн, 2015 год – 66,6 млрд грн, 2014 год – 52,7 млрд грн.