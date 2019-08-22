Потребительские настроения украинцев значительно улучшились

Индекс потребительских настроений в июле 2019 года составил 88,0 – на 26,2 пункта больше, чем в июле прошлого года.

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев с июля 2018 года по июль 2019-го вырос на 26,2 пункта и составил 88,0 по 200-балльной шкале.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Info Sapiens, «Потребительские настроения в Украине».

При этом по сравнению с июнем текущего года ИПН в июле вырос на 5,5 пункта.

“Индекс потребительских настроений достиг нового пика. Самый высокий прирост в июле по сравнению с июнем показали индексы текущего личного дохода, а также ожидания роста экономики в ближайший год и следующие 5 лет”, – сказано в пресс-релизе компании.

Индекс текущего положения (ИТП) за год вырос с 60,7 до 76,9 пункта.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) повысился с 62,6 в июле 2018 года до 95,4 пункта в июле 2019 года.

Ожидания украинцев по безработице улучшились, показатель снизился со 127,8 до 114,4 пункта. Однако в июне 2019-го он был еще меньше – 109,3.

“Доверие к новой власти способствует росту положительных ожиданий относительно развития экономики в целом”, – отмечается в релизе Info Sapiens.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июле 2019 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2018 года - составила 9,1%, ускорившись с 9% в годовом выражении месяцем ранее.

Справка УНИАН. В сентябре 2018 года бывшие сотрудники аналитической компании GfK Ukraine зарегистрировали отдельную компанию ООО «ИНФО САПИЕНС» (Info Sapiens), которая проводит ежемесячные замеры потребительских настроений украинцев, специализируется на исследованиях общественного мнения и поведенческих намерений.