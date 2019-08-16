Украина может повторить экономический успех Польши - эксперты

Западные обозреватели и эксперты активно комментируют данные Государственной службы статистики о росте украинского ВВП во втором квартале на уровне 4,6%.

Украина способна повторить прецедент длительного экономического роста, продемонстрированный ранее в Польше.

Такое мнение высказал британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш, комментируя сообщения о показателях роста ВВП Украины во втором квартале 2019-го года, передает Голос Америки.

Западные обозреватели и эксперты активно комментируют данные Государственной службы статистики о росте украинского ВВП во втором квартале на уровне 4,6%.

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В Bloomberg обратили внимание на то, что украинский рост контрастирует с замедлением роста в Европе. При этом в издании также отметили, что ранее Всемирный банк заявил, что без резкого улучшения в сравнении с показателями предыдущих лет, Украине понадобится полсотни лет, чтобы сравняться по показателям с соседней Польшей. Как отмечает издание Euronews, Польша демонстрирует ежегодный рост ВВП на уровне 4.2%, начиная с 1992-го года.

По мнению Тимоти Эша, при условии правильной политики, Украине вполне по силам повторить польский прецедент по длительному росту.

"Несмотря на низкий старт, нет причин, по которым Украина не могла бы достичь подобного уровня роста при условии верной комбинации решений", - отмечает эксперт.

"Рост ВВП Украины во втором квартале 2019-го года составил 4.6% по сравнению с прошлым годом. Это значительный рост, учитывая, что в целом прогнозировался рост на уровне 2.7%. Это означает, что даже если оставшуюся часть года рост будет нулевым, общегодовой рост составит около 3%", - считает Бенджамин Хильгенсток, экономист международной ассоциации финансовых институтов "Института международных финансов" в Вашингтоне.

Информацию о росте ВВП Украины одобрительно прокомментировал и экономист Андерс Аслунд из исследовательского центра Atlantic Council в Вашингтоне.

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"Для украинской экономики настало время для стремительного роста: инфляция стабилизировалась с минимальным дефицитом бюджета и жесткой монетарной политикой. Обменный курс гривны повысился, как и нужно, чтобы сохранить рабочую силу в Украине. Наконец-то мы видим рост, но важно защитить право собственности", - пишет Аслунд.

Ранее бывший министр иностранных дел Швеции, эксперт аналитического центра European Council on Foreign Relations, Карл Бильдт писал, что земельная реформа в Украине может значительно повлиять на показатели роста ВВП Украины.

"Работающий рынок земли удвоил бы стоимость земли, привлек бы полтора миллиарда долларов новых инвестиций в сельское хозяйство ежегодно и увеличил бы рост ВВП Украины на 2% ежегодно", - отметил Бильдт.