Bloomberg: Экономика Украины на подъеме на фоне замедления роста в Европе

Неожиданно украинская экономика начала расти быстрыми темпами, но для закрепления этого темпа Киеву еще придется постараться.

Данные этой недели свидетельствуют, что расширение экономики Украины ускорилось в последнем квартале несмотря на то, что торговое напряжение между США и Китаем, а также более широкое мировое замедление давят на экономическую ситуацию в Европе.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что рост украинского ВВП достиг 4,6%. И это неожиданный показатель. Всемирный банк предупреждал, что без ускорения экономических темпов Украине придется потратить полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу, которая процветает с тех пор, как вступила в Евросоюз.

Президент Владимир Зеленский, чья партия получила контроль над парламентом на выборах в прошлом месяце, пообещал добиться роста на 5% и более в ближайшие годы. План реформ сеет оптимизм среди инвесторов, а также сделал гривню валютой с наилучшими показателями в этом году.

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«Первые сигналы очень вдохновляют», - сказал инвестиционный директор Aberdeen Asset Management PLC Виктор Шабо, который помогает управлять долговыми обязательствами развивающихся рынков, на 4 миллиарда долларов. Компания эксперта имеет большой пакет украинских бондов. Поэтому Шабо ожидает, что его компания скоро сможет воспользоваться гарантиями, привязанными к экономическому росту, которые она получила после реструктуризации долга Украины в 2015 году.

Он ожидает принятия «серьезной» программы МВФ с началом работы нового украинского правительства в следующем месяце. Вместе с тем, эксперт подчеркивает, что успех нового президента сильно зависит от реформирования судебной системы.

Экономика Украины пережила тяжелые времена с 2014 года, когда демонстранты свергли пророссийский режим Виктора Януковича, а Россия оккупировала Крым и развязала войну в восточных регионах. Новая проевропейская администрация была не достаточно жесткой в решении проблемы коррупции. Поэтому восстановление после рецессии было слабым. Это привело к тому, что бывший актер и политический новичок Владимир Зеленский смог победить на выборах.

Его план реформ сосредоточен на сферах, в которых предыдущее правительство не снискало больших успехов. В частности, он предусматривает проведение судебной реформы, приватизации, а также ослабление правил в сфере собственности сельскохозяйственными землями. Тем временем, инфляция сократилась, что позволило Нацбанку уменьшить самую высокую в Восточной Европе процентную ставку.

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Но сохранить ускорение темпов экономического роста будет не просто. Замедление роста мировой экономики сократит спрос на украинские металлы и аграрный экспорт. Также Зеленскому нужно остановить волну эмиграции граждан в более богатые страны ЕС. Под вопросом остается и то, кто возглавит новое правительство.

Специалист JPMorgan Asset Management по вопросам развивающихся рынков Жолт Папп отмечает, что важным фактором для ускорения роста экономики Украины станет низкий уровень инфляции, а также прозрачная монетарная и фискальная побелка. Кроме того, нужны стабильные законодательные рамки. Зеленскому придется разобраться с этими вопросами.

«Стабильное усиление роста украинского ВВП остается вызовом», - говорит Папп.