Доллар и евро дешевеют: гривня держится в плюсе

Гривня на межбанке 8 августа укрепилась к доллару на 6 копеек – до 25,23/25,27 грн/долл.

В четверг, 8 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,23/25,27 грн/долл., что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Читайте такжеЭксперт назвал причину укрепления гривни и спрогнозировал курс доллара на ближайшее время

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 28,25/28,29 грн/евро, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на пятницу, 9 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,32 грн/долл., к евро – на уровне 28,34 грн/евро.