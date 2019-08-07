Гривня снова в плюсе: отвоевала у доллара 22 копейки

Нацвалюта на межбанке 7 августа укрепилась к доллару на 22 копейки – до 25,29/25,33 грн/долл.

В среду, 7 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,29/25,33 грн/долл., что на 22 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 28,41/28,45 грн/евро, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на четверг, 8 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,42 грн/долл. (7 августа – 2559.0328), к евро – на уровне 28,48 грн/евро (7 августа – 2862.7900) .