Зеленский собрался сделать с Украины "магнит для инвестиций"

По словам президента, Украина в ближайшие пять лет проведет масштабную приватизацию, создаст конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростит правила ведения бизнеса.

Украина в ближайшие пять лет проведет масштабную приватизацию, создаст конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростит правила ведения бизнеса.

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Об этом во время украинско-турецкого бизнес-форума в Стамбуле заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы проведем большую приватизацию и продадим эффективным инвесторам сотни интересных объектов, создадим нормальные конкурентные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и перемещения капитала», - сказал он.

По его словам, эти и ряд других действий власти должны сделать Украину «магнитом для инвестиций».

Как сообщал УНИАН, президент Зеленский ожидает, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7% ВВП.