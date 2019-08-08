Экономика Украины будет расти на 5-7% в год - Зеленский

Президент призвал турецкий бизнес инвестировать в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7% ВВП.

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Об этом он заявил во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре. Мероприятие транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"В последующие годы Украина будет стремительно расти - до 5-7% (ВВП) в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", - сказал Зеленский.

"Мы уже начали активную работу в этом направлении, и я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июле повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

Также повышен прогноз на 2020 год - до 3,2% с 2,9%, прогнозируемых ранее, тогда как прогноз на 2021 остался неизменным - 3,7% роста.

Прогноз по инфляции в Украине остался неизменным: 6,3% в этом году и по 5% в 2020 и 2021 годах.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стало максимальным за последние 7 лет.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основывается на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в этом году на 2,7% при инфляции 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%, а рост потребительских цен - до 7,2%.