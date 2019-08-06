Гривня укрепилась после падения накануне - свежие курсы НБУ

Официальный курс НБУ на 7 августа: 100 USD – 2559,0328 гривни; 100 EUR – 2862,7900 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2559,0328 (6 августа – 2573,5045)

100 EUR – 2862,7900 (6 августа – 2877,6927)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 6 августа, после нескольких дней падения курса нацвалюты, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,52/25,55 гривни/доллар, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 28,52/28,55 гривни/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.