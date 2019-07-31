Набсовет "ПриватБанка" возглавила экс-советник Казначейства США

Министр финансов Оксана Маркарова напомнила обновленному набсовету о необходимости подготовки банка к приватизации до 2022 года.

Обновленный наблюдательный совет "ПриватБанка" на своем первом заседании назначил своим главой Шерон Иcки, в прошлом занимавшую должности международного советника в Казначействе США и эксперта-консультанта Международного валютного фонда.

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Как сообщили в пресс-службе банка, новый руководитель набсовета выразила готовность вместе с менеджментом банка продолжать дальнейшую качественную трансформацию финучреждения.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова напомнила о необходимости подготовки банка к приватизации до 2022 года. Она отметила, что эта амбициозная цель стоит перед новым составом наблюдательного совета.

"Наша задача - сделать работу банка максимально подотчетной нашим владельцам: украинским налогоплательщикам, а будущую приватизацию - максимально прозрачной и эффективной", - подчеркнула Маркарова.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

Кабинет министров Украины 17 июля утвердил состав независимых членов набсовета "ПриватБанка" из претендентов по результатам конкурсного отбора.