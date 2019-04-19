Возможна ренационализация «ПриватБанка»: как отреагировал рынок

Признаков панических настроений или обвала украинских евробондов нет.

Долговой рынок спокойно воспринял новость о решении суда первой инстанции относительно отмены проведенной в 2016 году национализации крупнейшего в Украине банка «ПриватБанк». К такому мнению пришли опрошенные УНИАН эксперты.

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В частности, специалист Dragon Capital Сергей Фурса не заметил на долговом рынке признаков панических настроений или обвала украинских евробондов. «Никаких движений – ни особого падения, ни особых распродаж», - прокомментировал эксперт. По его словам, речь идет о вчерашней динамике, так как сегодня рынки закрыты в связи с празднованием католической Пасхи.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий также не увидел на долговом рынке проявлений паники или обвала украинских евробондов. «Долговой рынок вчера немного ухудшился - доходность по украинским государственным еврооблигациям выросла на 0,19-0,29 процентных пункта. Но вчера было одно важное событие - торговые ограничения со стороны РФ», - отметил эксперт. По его словам, новость по «ПриватБанку» могла тоже добавить негатива, но ее роль преувеличена, так как это не первая и, возможно, не последняя новость о проигранном государством деле по этому вопросу.

Ранее глава правления «ПриватБанка» Петр Крумханзл заявил, что принятое судом решение об отмене национализации банка не повлияет на его работу. «Банк работает в стандартном режиме. Банк стабильный, банк инновационный, банк прибыльный», - подчеркнул банкир.

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Окружной административный суд Киева 18 апреля признал противоправным и отменил решение 2016 года о выведении неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства. Полный текст решения суд обещает огласить в течение десяти дней.

Согласно совместному заявлению НБУ, Министерства финансов и «ПриватБанка», возврат финучреждения его прежним владельцам посредством отмены решения о национализации невозможен. Также в НБУ сообщили о намерениях подать апелляцию на решение суда в установление сроки, или в течение 30 дней с момента получения полного текста судебного решения.

Международные партнеры Украины, включая Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США, выступили с заявлениями о поддержке национализации «ПриватБанка», а также о важности возмещения убытков бывшими владельцами обанкротившихся банков и намерениях тщательно следить за событиями в этой сфере.