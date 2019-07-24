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На Закарпатье таможенники обнаружили новую партию контрабандных сигарет Львовской табачной фабрики

09:45, 24 июля 2019
Финансы
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фото ГФС, Facebook

23 июля сотрудники Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Украины на таможенном посту «Павлово» обнаружили 8910 пачек сигарет в грузовом поезде, который направлялся из Украины в Словакию.

Как сообщают в Государственной фискальной службе, под рудой были спрятаны контрабандные сигареты марок «Compliment», «Marvel», «Life».

Данные марки сигареты производятся Львовской табачной фабрикой (также известна под названием Винниковская табачная фабрика).

Напомним, 4 июля Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований провела обыски на Львовской табачной фабрике. Фабрику подозревают в серьезных объемах контрабанды табачных изделий в страны Евросоюза, а также в незаконной минимизации налоговых платежей в госбюджет.

По данным Государственной фискальной службы, за предыдущие три года Львовская табачная фабрика не закупила ни одной акцизной марки для производства сигарет, но при этом продолжала производить их в миллиардных объемах.

Как сообщила ГФС в ответ на депутатский запрос, за 2016-2018 гг. ни одно предприятие во Львовской области не купило ни одной марки акцизного налога для производства сигарет (УКТ ВЭД 2402 20 9010 и 2402 20 9020 - сигареты с фильтром и без фильтра). Но при этом за три года во Львовской области было произведено почти 5 млрд. штук сигарет.

Ранее журналисты программы «Стоп коррупции» на основе собственного журналистского расследования сделали вывод о том, что Львовская табачная фабрика занимается «внутренней» контрабандой, насыщая украинский рынок нелегальными сигаретами без акцизных марок.

- Мы сделали контрольные закупки по всей Украине в оптовых точках, где целыми блоками продавались львовские сигареты без акцизных марок. После этого попросили Национальный институт судебных экспертиз сравнить их с официальной продукцией Львовской табачной фабрики. Экспертиза доказала: предоставленные легальные и нелегальные экземпляры сигарет идентичны, т.е. произведены на одном и том же оборудовании – заявили журналисты программы «Стоп коррупции».

Журналисты передали результаты расследования в СБУ, НАБУ и Генеральную прокуратуру.

Напомним, три года назад, также на Закарпатье – в Мукачевском районе – была задержана крупная партия сигарет общей стоимостью почти в 1,5 млн. евро. Тогда были проведены обыски на нелегальных оптовых складах, где продавались партии табачных изделий для дальнейшей контрабанды. Как показало расследование, основных поставщиком нелегальных сигарет на эти склады была Львовская табачная фабрика.

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