Прибыль ТОП-100 госкомпаний Украины сократилась почти в 1,5 раза

Основным фактором, который повлиял на снижение финансового результата портфеля, стало сокращение объемов чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в прошлом году.

Чистая прибыль ста крупнейших государственных компаний в 2018 году сократилась на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,3 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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"По результатам 2018 года портфель ста крупнейших госкомпаний в целом получил чистую прибыль в размере 25,3 миллиарда гривень. Это на 48,2% меньше показателя 2017 года - 48,0 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основным фактором, который повлиял на снижение финансового результата портфеля, стало сокращение объемов чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины". Так, чистая прибыль компании снизилась с 39,4 миллиарда гривень в 2017 году до 11,6 миллиарда гривень в 2018 году в связи со значительным снижением прибыли от операционной деятельности компании - с 60,5 миллиарда гривень в 2017 до 26,4 миллиарда гривень в 2018 году.

По данным ведомства, наиболее прибыльными отраслями для государственных предприятий в прошлом году являлся нефтегазовый сектор, электроэнергетика и транспорт. В частности, чистая прибыль государственных предприятий электроэнергетической отрасли увеличился почти в полтора раза и составил 13,7 миллиарда гривень. При этом основной причиной роста чистой прибыли предприятий этой отрасли был значительный рост дохода от реализации продукции наряду с ростом валовой прибыли.

В пресс-службе добавили, что предприятия транспортной отрасли суммарно получили 4,3 миллиарда гривень чистой прибыли в 2018 году, что на 23,6% меньше показателя предыдущего года.

"Основным драйвером снижения прибыли отрасли выступило государственной предприятие "Администрация морских портов Украины", чистая прибыль которого снизилась с 3,6 до 2,8 миллиарда гривень за год. Снижение финансового результата было вызвано снижением валовой прибыли с 4,9 до 4 миллиардов гривень при растущих операционных и административных затратах", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, акционерное общество "Укрпошта" в 2018 году увеличило убыток по сравнению с 2017 годом с 0,2 до 0,5 миллиарда гривень. В то же время, "Укрзализныця" увеличила финансовый результат в 2018 году с 0,1 до 0,2 миллиарда гривень.

Также по данным ведомства, все девять шахт портфеля угольной отрасли закончили год с убытками, однако сократили общий убыток с 3,2 миллиарда гривень в 2017 году до 2,6 миллиарда гривень в 2018 году.

Кроме того, по результатам 2018 года предприятия химической промышленности сократили общий убыток в 2018 году до 0,5 миллиарда гривень против 1,3 миллиарда гривень в 2017 году. Отмечается, что "Одесский припортовый завод" в 2018 году сократил размер убытка в два раза - до 0,75 миллиарда гривень.

В ведомстве добавили, что государственные предприятия пищевой промышленности сократили свой общий убыток с 1,3 миллиарда гривень в 2017 году до 1,2 миллиарда гривень в 2018, а предприятия машиностроительной отрасли в 2018 году сохранили прибыль на уровне 2017 года в размере 0,7 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, сто крупнейших государственных компаний Украины закончили 2017 год с чистой прибылью 44,4 миллиарда гривень.

ТОП-100 государственных предприятий по итогам 2016 года получили 26,4 миллиарда гривен чистой прибыли, тогда как за 2015 год они задекларировали суммарный убыток на уровне 53 миллиардов гривень.