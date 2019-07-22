цей матеріал доступний українською

Прибыль ТОП-100 госкомпаний Украины сократилась почти в 1,5 раза

20:09, 22 июля 2019
Финансы
128 0
Иллюстрация REUTERS

Чистая прибыль ста крупнейших государственных компаний в 2018 году сократилась на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,3 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Читайте также"Нафтогаз" размещает облигации в долларах и евро: названы суммы

"По результатам 2018 года портфель ста крупнейших госкомпаний в целом получил чистую прибыль в размере 25,3 миллиарда гривень. Это на 48,2% меньше показателя 2017 года - 48,0 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основным фактором, который повлиял на снижение финансового результата портфеля, стало сокращение объемов чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины". Так, чистая прибыль компании снизилась с 39,4 миллиарда гривень в 2017 году до 11,6 миллиарда гривень в 2018 году в связи со значительным снижением прибыли от операционной деятельности компании - с 60,5 миллиарда гривень в 2017 до 26,4 миллиарда гривень в 2018 году.

По данным ведомства, наиболее прибыльными отраслями для государственных предприятий в прошлом году являлся нефтегазовый сектор, электроэнергетика и транспорт. В частности, чистая прибыль государственных предприятий электроэнергетической отрасли увеличился почти в полтора раза и составил 13,7 миллиарда гривень. При этом основной причиной роста чистой прибыли предприятий этой отрасли был значительный рост дохода от реализации продукции наряду с ростом валовой прибыли.

В пресс-службе добавили, что предприятия транспортной отрасли суммарно получили 4,3 миллиарда гривень чистой прибыли в 2018 году, что на 23,6% меньше показателя предыдущего года.

"Основным драйвером снижения прибыли отрасли выступило государственной предприятие "Администрация морских портов Украины", чистая прибыль которого снизилась с 3,6 до 2,8 миллиарда гривень за год. Снижение финансового результата было вызвано снижением валовой прибыли с 4,9 до 4 миллиардов гривень при растущих операционных и административных затратах", - отметили в пресс-службе.

Иллюстрация REUTERS

Кроме того, акционерное общество "Укрпошта" в 2018 году увеличило убыток по сравнению с 2017 годом с 0,2 до 0,5 миллиарда гривень. В то же время, "Укрзализныця" увеличила финансовый результат в 2018 году с 0,1 до 0,2 миллиарда гривень.

Также по данным ведомства, все девять шахт портфеля угольной отрасли закончили год с убытками, однако сократили общий убыток с 3,2 миллиарда гривень в 2017 году до 2,6 миллиарда гривень в 2018 году.

Кроме того, по результатам 2018 года предприятия химической промышленности сократили общий убыток в 2018 году до 0,5 миллиарда гривень против 1,3 миллиарда гривень в 2017 году. Отмечается, что "Одесский припортовый завод" в 2018 году сократил размер убытка в два раза - до 0,75 миллиарда гривень.

В ведомстве добавили, что государственные предприятия пищевой промышленности сократили свой общий убыток с 1,3 миллиарда гривень в 2017 году до 1,2 миллиарда гривень в 2018, а предприятия машиностроительной отрасли в 2018 году сохранили прибыль на уровне 2017 года в размере 0,7 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, сто крупнейших государственных компаний Украины закончили 2017 год с чистой прибылью 44,4 миллиарда гривень.

ТОП-100 государственных предприятий по итогам 2016 года получили 26,4 миллиарда гривен чистой прибыли, тогда как за 2015 год они задекларировали суммарный убыток на уровне 53 миллиардов гривень.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #госпредприятия