В Украину за три месяца зашло более $5 миллиардов инвестиций - банкир

Банкир считает, что позитивные ожидания хорошо отразились на настроениях инвесторов.

В течение последних трех месяцев в Украину зашло более 5 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

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Об этом в спецвыпуске ток-шоу "Право на владу" рассказал инвестиционный банкир Игорь Мазепа.

"Впервые за последние 5 лет - это не государственные средства, не политически мотивированные, не МВФ, не Всемирный банк, даже несмотря на отсутствие сотрудничества с МВФ иностранные инвесторы начали вкладывать деньги", - рассказал Мазепа.

По словам банкира, инвесторов подкупает непопулистичное направление работы власти.

Одновременно кандидат в депутаты от "Голоса" Ярослав Юрчишин отметил, что инвесторы, как внутренние, так и внешние ожидают, как будут выполняться обещания власти, в частности о недопущении давления правоохранительных органов на бизнес. И в этом, говорит будущий депутат, важна адекватная коалиционное соглашение, в котором будут прописаны все заявленные шаги в отношении бизнеса и инвестиционной деятельности.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Причиной их проведения стало то, что на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Раду XVIII созыва из-за формального отсутствия коалиции с 2016 года.

Согласно данным главных экзитполов, на выборах победу одержала партия "Слуга народа". Она набирает чуть больше 44%. Также в парламент проходят "Оппозиционная платформа – За життя" (более 12%), "Европейская Солидарность" (более 8%), "Батькивщина" (около 7,5%) и "Голос" (около 6%). На грани статистической погрешности находится также и партия "Сила и честь".