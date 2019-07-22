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Результаты выборов в Раду после обработки ЦИК более 46% протоколов: в парламент проходят пять партий

09:55, 22 июля 2019
Выборы 2019
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"Слуга народа" лидирует в рейтинге партий / Фото УНИАН

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Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, за "Слугу народа" проголосовали 42,35% избирателей.

Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 12,80%;

"Европейскую солидарность" – 8,70%;

Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,05%;

"Голос" – 6,43%.

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.

Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.

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Теги: #Рада#Украина#выборы#Слуга народа