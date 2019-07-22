Результаты выборов в Раду после обработки ЦИК более 46% протоколов: в парламент проходят пять партий

В Раду, по последним данным ЦИК, проходят пять партий.

По данным обработки 46,22% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах. Читайте такжеЦИК обработала более 35% протоколов: какие партии проходят в Раду Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии. Так, за "Слугу народа" проголосовали 42,35% избирателей. Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 12,80%; "Европейскую солидарность" – 8,70%; Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,05%; "Голос" – 6,43%. За другие партии проголосовали менее 5% избирателей. Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-полла, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия "Слуга народа" набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.

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