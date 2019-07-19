Бизнес улучшил прогноз курса гривни на конец года до 27,5 за доллар

В целом настроения инвесторов положительные, хотя бизнес ожидает итогов парламентских выборов и нового состава правительства.

Бизнес улучшил прогноз относительно курса гривни к доллару на конец года до 27,5 грн/долл. с 29,7 грн/долл., прогнозируемых ранее.

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Об этом сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации со ссылкой на заявление президента ЕБА Томаша Фиалы в ходе встречи представителей ассоциации с руководством Национального банка Украины.

«Мы также пересмотрели прогноз по курсу грн на конец года с 29,7 грн/долл. до 27,5 грн/долл., и по отношению долга к ВВП до 54%, что представляет любые разговоры о дефолте неактуальными», - сказал Фиала.

Среди возможных вызовов он назвал сохранение независимости НБУ и судебные решения о возможном возврате «ПриватБанка» прежним владельцам.

В целом Фиала назвал настроения инвесторов положительными, хотя бизнес ожидает итогов воскресных выборов и нового состава правительства.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк на понедельник, 22 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,82 грн/долл.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.