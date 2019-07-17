Фонд гарантирования вкладов сменил руководителя

Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования Рекрут с 18 июля возглавит ведомство.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 18 июля вместо Константина Ворушилина возглавит Светлана Рекрут, которая в настоящее время занимает должность заместителя директора-распорядителя Фонда.

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Об этом сказано на сайте Фонда со ссылкой на соответствующее решение административного совета Фонда.

"16 июля административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц в связи с приближением к концу пятилетнего срока, определенного законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию с 18 июля директора-распорядителя Фонда Ворушилина Константина Николаевича. Также своим решением административный совет с 18 июля назначил директором-распорядителем Фонда Рекрут Светлану Валерьевну", - сказано в сообщении.

В сообщении со ссылкой на Рекрут отмечается, что одними из главных задач Фонда гарантирования вкладов остается защита вкладчиков банков и выполнение обязательств перед кредиторами банков и государством.

«Поскольку остаток долга перед Министерством финансов в настоящее время превышает 49 млрд грн в виде векселей и еще более 67 млрд грн по процентам, самым важным заданием, над которым Фонд будет работать в ближайшее время, является реструктуризация процентов по этим кредитам. Это позволит начать дискуссию о повышении гарантированной суммы», - цитирует пресс-служба Рекрут.

Кроме того, по ее словам, Фонд продолжит работу по взысканию возмещения убытков с бывших акционеров и топ-менеджеров неплатежеспособных банков.

Среди других важных планов Фонда, на которые обратила внимание новый руководитель, - приближение к стандартам ЕС, в частности введение системы раннего вмешательства, что позволит превентивно определять риски для банков и решать проблему неплатежеспособности не за счет их вкладчиков, а за счет владельцев.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн.

Для выплат своим вкладчикам Фонд гарантирования в течение 2014-2016 годов получил у Министерства финансов кредиты на общую сумму 59,6 млрд грн, а также у НБУ - на сумму более 20 млрд грн.