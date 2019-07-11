Фонд гарантирования досрочно выплатил Минфину 2,6 миллиарда долга

Остаток долга составляет более 49 миллиардов гривень.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц досрочно погасил 2,62 миллиарда гривень задолженности по векселю перед Министерством финансов Украины.

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Как сообщается на сайте фонда, общая сумма всех погашенных фондом кредитных обязательств на сегодня составляет свыше 40 миллиардов гривень, из которых 20,15 миллиарда гривень - кредиты Нацбанка, 10,12 миллиарда гривень - кредиты Минфина, около 11 миллиардов гривень - проценты, из которых 5,53 миллиарда гривень уплачено в качестве процента по векселям.

Остаток долга по векселям Минфина составляет 49,44 миллиарда гривень, по которым фонд должен заплатить более 67,44 миллиарда гривень процентов.

В сообщении со ссылкой на директора финансового департамента Фонда гарантирования Елену Нужненко отмечается, что за счет четырех досрочных погашений фонд сократил расходы на выплату процентов по векселям на 12,34 миллиарда гривень.

"Однако сумма общих будущих расходов по долговым обязательствам фонда является слишком большой, в первую очередь, за счет процентных расходов, которые значительно превышают сумму самого кредита. Именно поэтому, как первоочередную стратегическую задачу, фонд для себя определил вопросы реструктуризации задолженности по процентам по кредитам Министерства финансов. Фонд планирует при содействии Всемирного банка и ЕБРР привлечь к реализации этой задачи экспертов высшей квалификации", - приводятся в сообщении слова Нужненко.

Фонд напомнил, что в январе полностью рассчитался по своим обязательствам перед Национальным банком Украины.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн.

Для выплат своим вкладчикам Фонд гарантирования в течение 2014-2016 годов получил у Министерства финансов кредиты на общую сумму 59,6 миллиарда гривень, а также у НБУ - на сумму более 20 миллиардов гривень.