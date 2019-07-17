Состояние экономики позволяет в 2020 году поднять «минималку» до 5500 гривень - Гройсман
12:10, 17 июля 2019Финансы
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По словам премьер-министра, средняя зарплата в течение двух лет будет 620 долларов.
Гройсман обещает "минималку" в 5500 гривень / фото УНИАН
Нынешнее состояние отечественной экономики позволяет в 2020 году увеличить минимальную заработную плату до 5500 грн, а средняя зарплата по стране в долларовом эквиваленте в течение двух лет может вырасти до 620 долларов.
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Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Мы опираемся на реальные возможности экономики. Я вижу, что в следующем году минимальная зарплата будет не 4173, а 5500 грн. Средняя зарплата в течение двух лет будет 620 долларов", - сказал он.
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