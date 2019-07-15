Коррупция на Одесской таможне: 90% ткани оформляется по нулевой ставке пошлины - СМИ

В центре столицы активисты требовали от властей остановить коррупцию на Одесской таможне

Они утверждают: 90 процентов ткани оформляется по нулевой ставке государственной пошлины. От такой схемы потери государственного бюджета Украины достигают 100 млн гривен в месяц.

Сегодня в Киеве активисты пикетировали ДФС, Министерство финансов и Офис президента с требованиями расследования преступлений чиновников и отстранения коррупционеров, которые требуют взятки от белого бизнеса на Одесской таможне и "крышуют" "серые" схемы, приносящие государству многомиллионные убытки. Инициативная группа, состоящая из представителей белого логистического бизнеса, экспедиторов, водителей, общественных активистов, провела предупредительные акции под стенами Государственной фискальной службы, Министерством финансов и Офисом президента с требованиями вмешаться в ситуацию с коррупцией на Одесской таможне и наказать чиновников-коррупционеров, пишет depo.

Между тем для других предпринимателей каждый 10-й контейнер, который выезжает с одесской таможни, подлежит отбору образцов, полной разгрузки товара с контейнера. Движение грузов задерживается на недели, товар сознательно портится. Этого можно избежать, если согласиться платить взятки таможенникам. Иначе убытки от порчи товара и простоев существенно больше. Сумма взятки за один контейнер с товаром составляет 200 - 300 долларов, заявляют экспедиторы. Сейчас около 2000 контейнеров вынуждены платить "дань" таможенникам, еще 1000 к тому вынуждают.

Инициативная группа передала руководству Государственной фискальной службы петицию с описанием схем на таможне и требованием остановить таможенников и привлечь их к ответственности. Если же ситуация с притеснениями легального бизнеса и тотальным взяточничеством таможенников на Одесской таможне не прекратится, активисты обещают продолжить уличные акции и бороться с коррумпированными чиновниками всеми возможными законными способами