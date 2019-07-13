Зеленский попросил Труханова организовать бесплатный въезд в Одесский порт для бизнеса

В настоящее время существует только один большой путь доступа в Одесский морской порт, который принадлежит частной структуре. Президент Владимир Зеленский считает такую ситуацию недопустимой.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил мэра Одессы Геннадия Труханова срочно решить вопрос о выделении земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом Зеленский сказал во время посещения Одессы.

«Надо найти возможность решить проблему предоставления земельного участка Одесскому морскому порту для обустройства въезда на территорию порта для бизнеса, которым можно было бы пользоваться бесплатно», - отметил глава государства.

В пресс-службе президента отметили, что в настоящее время существует только один большой путь доступа в порт, принадлежащий частной структуре.

Президент считает такую ситуацию недопустимой и подчеркивает, что это создает монополию, которая вредит большому количеству предпринимателей.

Труханов пообещал, что со своей стороны приложит усилия для решения вопроса, будет держать его под контролем и проинформирует президента о ситуации.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.