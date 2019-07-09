Фонд гарантирования выставил на продажу пул активов десяти банков стоимостью 10 миллиардов

Данные активы находятся на балансе неплатежеспособных банков «Финансы и Кредит», «Радикал Банк», «Укрбизнесбанк», «Энергобанк», «Киевская Русь», «Профин Банк», «Евробанк», «Дельта Банк», «Платинум Банк» и «Имэксбанк».

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу пул из не выкупленных ранее активов десяти банков Украины балансовой стоимостью 10 млрд грн.

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Как сообщила пресс-служба фонда, пул активов состоит из прав требования и других имущественных прав по кредитным договорам с субъектами хозяйствования и физическими лицами, а также дебиторской задолженности.

Согласно сообщению, данные активы находятся на балансе десяти неплатежеспособных банков, а именно: банк «Финансы и Кредит», «Радикал Банк», «Укрбизнесбанк», «Энергобанк», банк «Киевская Русь», «Профин Банк», «Евробанк», «Дельта Банк», «Платинум Банк», «Имэксбанк».

По информации фонда, торги пройдут по «голландской» модели – с поэтапным снижением цены в течение дня, а стартовая цена пула составляет 459,78 млн грн.

Электронный аукцион запланирован на 22 июля, организатором его выступает компания "Эксито Партнерс и Коэн Украина".

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.