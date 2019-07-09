Фонд гарантирования выставил на продажу пул активов десяти банков стоимостью 10 миллиардов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу пул из не выкупленных ранее активов десяти банков Украины балансовой стоимостью 10 млрд грн.
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Как сообщила пресс-служба фонда, пул активов состоит из прав требования и других имущественных прав по кредитным договорам с субъектами хозяйствования и физическими лицами, а также дебиторской задолженности.
Согласно сообщению, данные активы находятся на балансе десяти неплатежеспособных банков, а именно: банк «Финансы и Кредит», «Радикал Банк», «Укрбизнесбанк», «Энергобанк», банк «Киевская Русь», «Профин Банк», «Евробанк», «Дельта Банк», «Платинум Банк», «Имэксбанк».
По информации фонда, торги пройдут по «голландской» модели – с поэтапным снижением цены в течение дня, а стартовая цена пула составляет 459,78 млн грн.
Электронный аукцион запланирован на 22 июля, организатором его выступает компания "Эксито Партнерс и Коэн Украина".
Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн. В настоящее время Фонд гарантирования продолжает ликвидацию свыше 90 банков в Украине.