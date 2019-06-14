Фонд гарантирования может отменить продажу активов «Дельта Банка» почти на 5 миллиардов - увидел сговор

Замдиректора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут назвала произошедшее последствием сговора участников рынка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц может отменить результаты торгов, в ходе которых принадлежащая Андрею Веревскому финансовая компания «Скай» приобрела пул активов ликвидируемого «Дельта Банка» балансовой стоимостью 4,8 млрд грн с дисконтом 96%.

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Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут на своей странице в соцсети Facebook.

«Для нас принципиально выяснить все детали беспрецедентного снижения цены участниками торгов. Этот актив находится в залоге Национального банка Украины и «Укрэксимбанка», которым и должны быть направлены средства от его продажи. Поэтому на уровне исполнительной дирекции Фонда принято решение обратиться к этим залоговым кредиторам для выработки общей позиции. Вплоть до отмены результатов торгов», - написала Рекрут.

Она подчеркнула, что Фонд сделал все от него зависящее для обеспечения прозрачного и конкурентного аукциона, предприняв безуспешные попытки продать эти активы сначала на английских аукционах - в 8 туров, затем на голландских - в 7 туров.

«И только в пяти последних из этих туров появились покупатели. Причем одни и те же. Приемлемое предложение более чем 906 млн грн, представленное на одном из этих этапов, было отменено решением суда. И тот же покупатель, компания «Скай», который сначала заявил эту цену, потом предложил минимально возможную», - добавила Рекрут.

Также она высказала свою личную оценку событий, называя произошедшее последствием сговора участников рынка, по сложившейся традиции «освященного» судом.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования выставил на торги пул активов ликвидируемого «Дельта Банка» балансовой стоимостью 4,8 млрд грн, преимущественно представленный правами требования и имущественными правами по кредитам, а также дебиторской задолженностью.

В обеспечении по кредитам - привлекательные объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, расположенные в Одесской области. В том числе промышленная недвижимость, действующий масложировой производственный комплекс с оборудованием, 5,43 га земель для размещения масложирового комбината, действующий масложировой комбинат по производству маргарина, кулинарных и кондитерских жиров, подсолнечного масла и майонеза.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит ликвидацию «Дельта Банка» с октября 2015 года. Банк работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Его основными акционерами были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США).