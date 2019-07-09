Украина хочет пересмотреть условия торговли с ЕС

Сегодня 43% украинского экспорта идет на рынок Европейского Союза.

В следующем году Украина получит возможность пересмотреть условия торговли с Европейским Союзом, причем Кабинет министров формирует свои аргументы для переговоров по этому вопросу.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов.

«У нас есть соглашение о зоне свободной торговли. Мы в 2018 году рассматривали квоты и увеличивали их на поставку украинской продукции. Но у нас с вами в 2020 году открывается возможность пересмотреть условия торговли, и мы абсолютно подготовлены к тому, чтобы сформировать очень качественные предложения к Европейскому Союзу, и еще расширить горизонт и объем нашей торговли», - сказал Гройсман.

Премьер напомнил, что сегодня 43% украинского экспорта идет на рынок Европейского Союза.

Справка УНИАН. В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.