Бизнес предложил свое видение концепции государства в смартфоне

ЕБА считает необходимым разделить процесс создания государства в смартфоне на электронные услуги и реестры.

Бизнес-сообщество поддерживает концепцию новой команды президента Украины, предполагающую создание государства в смартфоне, однако этот процесс необходимо разделить на две составляющие: электронные услуги, в том числе выдача документов и справок, и реестры/открытые данные.

Читайте такжеВладелец Viber готов помочь Украине создать "государство в смартфоне" (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации.

В сообщении отмечается, что 125 госуслуг уже предоставляется в электронном виде, однако большинство из них не работает на 100% в онлайн-режиме, а система идентификации остается неудобной для украинцев.

«В то же время, уже сейчас в электронный формат стоит переводить 13 услуг и 16 реестров. Хотя, безусловно, их количество значительно больше и в дальнейшем бизнес надеется, что все же большинство услуг, предоставляемых государством, будет диджитализовано», - сказано в сообщении.

Также бизнес надеется, что документооборот в органах власти будет переведен в электронную форму, что предоставит возможность онлайн отслеживать любое обращение.

В частности, в контексте электронизации услуг бизнес предлагает реализовать инициативу BankID, что позволит украинцам открыть банковский счет со своего смартфона без обязательного физического присутствия клиента для идентификации; внедрить безналичные платежи за админуслуги по всей Украине; создать электронный кабинет таможни (по аналогии с налоговым); сделать онлайн подачу документов в «единое окно» без участия таможенного брокера и таможенной декларации без специальной платной программы; сделать возможным онлайн-заказ марок акцизного налога в Кабинете налогоплательщика; внедрить выдачу электронных рецептов для лечения животных, что позволит повысить качество и безопасность животноводческой продукции; предоставить возможность выдачи потребителям гарантийных талонов на бытовую технику и электронику в электронном виде, по примеру некоторых стран ЕС или США.

Кроме того, бизнес считает необходимым внедрить приложение «Покупай безопасное», что поможет определить, ввозился товар официально в Украину, и пожаловаться на недобросовестного предпринимателя в случае нарушений в этой сфере; выполнять требования Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для присоединения к системе электронного обращения фитосанитарных сертификатов в Украине.

В свою очередь, в контексте преобразования реестров, по мнению бизнеса, необходимо открыть доступ к учету (реестру) выданных разрешений на международные автоперевозки грузов; перевести в электронный реестр информацию относительно разрешений на оптовую торговлю алкогольными напитками и информацию о лицензиях производителей и импортеров алкогольных напитков; открыть реестр объемов зерна на элеваторах и перевести оборот складских документов в электронную форму.

Также бизнес настаивает на необходимости создания реестра пищевых добавок, пищевых ферментов, ароматизаторов и внедрения электронной системы фармакологического надзора для анализа побочных реакций при использовании ветеринарных лекарственных средств.

Кроме того, ЕБА считает важным создать электронный реестр предприятий, имеющих мощности для утилизации конфискованной контрафактной продукции; реестр лесорубных билетов и общегосударственную систему электронного учета древесины, обязательной для ведения всеми постоянными лесопользователями; полноценно внедрить электронный реестр листков нетрудоспособности, который позволит качественно бороться с фиктивными больничными; создать единую базу данных медицинских изделий на рынке Украины; предоставить официальный статус и запустить реестр клинических исследований лекарственных средств; создать единый официальный реестр лечебно-профилактических учреждений и физических лиц предпринимателей, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, информацию об аккредитации; создать реестры пациентов.

Со своей стороны, Европейская Бизнес Ассоциация готова предоставлять предложения и комментарии по их разработке, ведь процесс оптимизации и диджитализации услуг - один из аспектов, который будет способствовать развитию бизнес-среды и привлечению инвестиций в страну.

Как сообщал УНИАН, проект концепции президента Украины Владимира Зеленского «Государство в смартфоне» предусматривает, что через 5 лет более 90% всех государственных услуг будут переведены в онлайн.

По данным Государственного агентства по вопросам е-правительства Украины, в Украине уже к концу этого года, при поддержке международных партнеров, могут стать реальными 70 новых электронных услуг, удобный портал е-услуг и мобильное приложение, доступное MobileID и запуск SmartID.