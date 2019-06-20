Президент отметил, что европейский бизнес готов помогать Украине в этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнес инвестировать в прифронтовые территории страны.

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"Необходимо создать качественные условия в пунктах пересечения линии разграничения, привести в нормальное состояние старые и построить новые дороги, развивать дороги, развивать экономику и социальную сферу", - сказал он на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

Президент отметил, что европейский бизнес готов помогать Украине в этом направлении.

"Но это наша страна и мы в долгу перед ней. Я призываю вас не стоять в стороне и присоединиться к финансированию этого проекта как в качестве инвесторов, так и в качестве благотворительности", - сказал он.

По словам Зеленского, необходимо продемонстрировать людям, которые вынуждены находиться на временно оккупированной территории, преимущества жизни "в единой свободной и независимой Украине".