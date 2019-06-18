Боевики препятствуют выезду людей из оккупированных районов Донбасса – ГПСУ

Пересекая линию разграничения после окончания режима работы контрольных пунктов въезда-выезда, граждане подвергаются опасности во время ночевки в так называемой «серой зоне», поскольку боевики каждую ночь обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, под обстрелы иногда попадают и дорожные коридоры.

Вооруженные формирования РФ, чтобы нарушить связи граждан с контролируемой территорией Украины, создают препятствия для пересечения линии разграничения, главным образом при выезде с временно оккупированной территории.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В частности, как отметили в ведомстве, пророссийские боевики затягивают процедуры «контроля» граждан и транспорта, осуществляя их часами.

"Такие действия создают так называемое «порывистое» движение, когда боевики часами накапливают перед своими блокпостами большое количество людей и транспортных средств, а затем одновременно выпускают их в «серую зону» большими группами, что особенно опасно в конце определенного времени работы дорожных коридоров, поскольку значительное количество граждан не успевают даже добраться до уже закрытого КПВВ", - пояснили в ГПСУ.

Как отметили в пограничной службе, очередная такая провокация была совершена вчера в пределах дорожного коридора «Новоазовск-Мариуполь».

"Уже после окончания работы КПВВ «Гнутово» в 20.20 с временно оккупированной территории Украины к контрольному пункту въезда-выезда прибыли 25 гражданских автомобилей, в которых к тому же ехали четыре малолетних ребенка. Люди объяснили, что их несколько часов продержали в очереди перед блокпостом вооруженных формирований РФ «Октябрь» и пропустили в «серую зону» уже после закрытия КПВВ. Направляясь через линию разграничения после окончания режима работы контрольных пунктов въезда-выезда, граждане подвергаются опасности во время ночевки в так называемой «серой зоне», поскольку нарушения Минских договоренностей со стороны боевиков не прекращаются, и каждую ночь осуществляются обстрелы позиций ВСУ, под которые иногда попадают и дорожные коридоры", - говорится в сообщении.

Пограничники из состава Объединенных сил напоминают, что сейчас во всех КПВВ действует летний режим работы, пропуск лиц и транспорта осуществляется ежедневно с 6.00 до 20.00.

Они призвали граждан не поддаваться на провокации вооруженных формирований РФ и не пересекать линию разграничения по истечении определенного времени работы контрольных пунктов въезда-выезда.